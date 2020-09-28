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Трамп вимагає від Байдена пройти тест на наркотики напередодні дебатів

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп зажадав від свого опонента на виборах Джо Байдена пройти тест на наркотики. Він також готовий здати тест.

Про це Трамп написав у Twitter.

Він закликав пройти текст на наркотики або до, або після дебатів, які повинні відбутися 29 вересня.

"Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після дебатів у вівторок ввечері. Звичайно, я також погоджуся здати тест. Його дискусійні виступи, м'яко кажучи, встановили рекорд неврівноваженості. Тільки наркотики могли викликати цю невідповідність?", - написав Трамп.

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Відзначимо, до виборів 3 листопада між кандидатами в президенти повинні пройти троє дебатів - 29 вересня, 15 і 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше Байден звинуватив Трампа у відсутності реакції на придушення протестів у Білорусі.

Більш детально про американські передвиборчі перегони читайте в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чому Трамп може поступитися Байдену на виборах у США".

Також РБК-Україна писало, що Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні на 9 відсотків.

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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США