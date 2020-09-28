Трамп вимагає від Байдена пройти тест на наркотики напередодні дебатів

Президент США Дональд Трамп зажадав від свого опонента на виборах Джо Байдена пройти тест на наркотики. Він також готовий здати тест.

Про це Трамп написав у Twitter.

Він закликав пройти текст на наркотики або до, або після дебатів, які повинні відбутися 29 вересня.

"Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після дебатів у вівторок ввечері. Звичайно, я також погоджуся здати тест. Його дискусійні виступи, м'яко кажучи, встановили рекорд неврівноваженості. Тільки наркотики могли викликати цю невідповідність?", - написав Трамп.

Відзначимо, до виборів 3 листопада між кандидатами в президенти повинні пройти троє дебатів - 29 вересня, 15 і 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше Байден звинуватив Трампа у відсутності реакції на придушення протестів у Білорусі.

Більш детально про американські передвиборчі перегони читайте в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чому Трамп може поступитися Байдену на виборах у США".

Також РБК-Україна писало, що Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні на 9 відсотків.