Трамп поставил Медведева на место после угроз о ядерном оружии для Ирана

Угрозы Медведева

Медведев 22 июня написал, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов поставить иранским войскам ядерное оружие".

При этом он добавил, что сам Иран также продолжить попытки изготовления собственного ядерного оружия.

Реакция Трампа

"Я правильно расслышал, что бывший президент России Медведев небрежно употребил слово на букву "Я" (ядерный!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки? Он действительно так сказал, или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне об этом немедленно. Со "словом на букву Я" не следует обращаться так небрежно", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, именно поэтому "боссом" в РФ остается диктатор Владимир Путин.

Американский лидер также добавил, что атомные подлодки США являются самым сильным, смертоносным и мощным оружием. Такое вооружение опережает все остальные страны "на 20 лет вперед".

"Только что они запустили 30 ракет "Томагавк" - все 30 попали в цель с точностью до миллиметра", - похвастался президент.