Трамп не спешит с санкциями против Кремля: посмотрим, как поведет себя Россия

Трамп ответил на вопрос журналистов по последних комментариях президента Украины Владимира Зеленского о санкциях после телефонного разговора между ними накануне.

Американский лидер заявил, что вопрос ужесточения санкций против России "будет моим решением - и это не будет ничье решение больше".

"Посмотрим, как поведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

При этом президент США назвал нынешнюю стадию войны РФ против Украины "критическим временем" и напомнил, что говорил российским диктатором Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

"Знаете, сейчас у нас достаточно критическое время. Вчера я разговаривал в течение двух с половиной часов с президентом Путиным... Я также разговаривал со всеми европейскими - со многими из них - лидерами, но они представляли всю [Европу]. И я думаю, что вчера у нас состоялся очень хороший разговор", - добавил он.

