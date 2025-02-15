Трамп пожаловался, что СМИ хотят поссорить его с Маском
Президент США Дональд Трамп пожаловался на американские СМИ. Он утверждает, что его пытаются поссорить с главой Департамента по вопросам эффективности правительства США Илоном Маском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Fox News.
"Я постоянно наблюдаю за такими (действиями СМИ, - ред.)... Илон позвонил мне и сказал: "Знаете, они пытаются поссорить нас". Я ответил ему: "Абсолютно так"", - заявил он.
Трамп пожаловался, что некоторые издания распространяли сообщения, что он якобы отдал власть над страной Маску, а также называли Маска "президентом".
"Это так очевидно. Они так плохо это делают. Я раньше думал, что у них это хорошо получается. На самом деле они плохие в этом", - сказал Трамп, комментируя якобы попытки СМИ поссорить его с Маском.
Президент США также выразил уверенность в том, что американцы понимают, какая цель у изданий, публикующих подобные материалы.
Стоит отметить, что американский миллиардер Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Он также пожертвовал крупную сумму на его кампанию.
Трамп назначил Маска главой Департамента по вопросам эффективности правительства США, а в администрации Трампа назвали Маска специальным государственным служащим.
Как сообщают американские СМИ, команда Маска сократила расходы Минобразования США более чем на 900 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.