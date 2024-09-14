Трамп пообещал депортировать гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал депортировать гаитян из города штата Огайо. Это будет в случае его победы на выборах.

Речь идет о массовой депортации гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо.

"Мы проведем масштабные депортации в Спрингфилде, штат Огайо", - заявил Трамп.

Сообщается, что город на несколько дней оказался в центре бури в соцсетях после того, как правые агитаторы ухватились за ложные утверждения о том, что прибывшие с Гаити люди едят домашних животных.

Трамп в свою очередь не повторил утверждение, которое он высказал во время президентских дебатах 10 сентября с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Тогда он заявил, что иммигранты едят собак и кошек, однако его слова широко высмеяли.

Reuters пишет, что большинство из 15 тысяч гаитян в Спрингфилде находятся в США легально, на законных основаниях. А давнее обещание Трампа провести массовые депортации обычно относится к тем, кто находится в стране нелегально

Кроме того, Трамп привел напряженность в Спрингфилде в качестве еще одного примера необходимости жесткой иммиграционной политики. Приток гаитян способствовал росту экономики, но в то же время создал нагрузку на социальные службы.

"Я возмущен тем, что нелегальные гаитянские мигранты захватывают Спрингфилд, штат Огайо. Вы видите этот беспорядок, не так ли? Меня злит то, что молодых американских девушек насилуют и убивают жестокие преступники-иностранцы, которые приезжают в нашу страну очень легко, но совершенно незаконно", - сказал он в пятницу.

По данным ABC News, в пятницу в Спрингфилде были эвакуированы две начальные школы, а также была закрыта одна средняя школа была после того, как второй день подряд в адрес сообщества поступали анонимные угрозы взрыва.

Тем временем президент США Джо Байден призвал прекратить нападения на гаитянскую общину.

"Это просто неправильно. В Америке нет места этому. Это должно прекратиться", - сказал Байден.

Агенство напоминает, что в июне администрация Байдена внедрила временный статус защиты на сотни тысяч гаитян в Соединенных Штатах. Это десятилетняя программа, которая защищает легальных иммигрантов от депортации и дает им разрешение на работу.

Реагируя на Трампа, лидеры гаитянской общины по всей территории США заявили, что высказывания кандидата от Республиканской партии могут подвергнуть риску жизни людей и еще больше обострить напряженность в Спрингфилде.

"Нам нужна помощь, а не ненависть", - заявил мэр Спрингфилда Роб Рю.

Также городские власти говорят, что не получали достоверных сообщений о том, что кто-то ест домашних животных. Карен Грейвс, представитель города, заявила, что ей неизвестно о недавних преступлениях на почве ненависти, направленных против жителей Гаити. При этом добавила, что некоторые из них стали жертвами преступлений, таких как кража имущества.