ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп пообещал депортировать гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо

Суббота 14 сентября 2024 17:49
UA EN RU
Трамп пообещал депортировать гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал депортировать гаитян из города штата Огайо. Это будет в случае его победы на выборах.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о массовой депортации гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо.

"Мы проведем масштабные депортации в Спрингфилде, штат Огайо", - заявил Трамп.

Сообщается, что город на несколько дней оказался в центре бури в соцсетях после того, как правые агитаторы ухватились за ложные утверждения о том, что прибывшие с Гаити люди едят домашних животных.

Трамп в свою очередь не повторил утверждение, которое он высказал во время президентских дебатах 10 сентября с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Тогда он заявил, что иммигранты едят собак и кошек, однако его слова широко высмеяли.

Reuters пишет, что большинство из 15 тысяч гаитян в Спрингфилде находятся в США легально, на законных основаниях. А давнее обещание Трампа провести массовые депортации обычно относится к тем, кто находится в стране нелегально

Кроме того, Трамп привел напряженность в Спрингфилде в качестве еще одного примера необходимости жесткой иммиграционной политики. Приток гаитян способствовал росту экономики, но в то же время создал нагрузку на социальные службы.

"Я возмущен тем, что нелегальные гаитянские мигранты захватывают Спрингфилд, штат Огайо. Вы видите этот беспорядок, не так ли? Меня злит то, что молодых американских девушек насилуют и убивают жестокие преступники-иностранцы, которые приезжают в нашу страну очень легко, но совершенно незаконно", - сказал он в пятницу.

По данным ABC News, в пятницу в Спрингфилде были эвакуированы две начальные школы, а также была закрыта одна средняя школа была после того, как второй день подряд в адрес сообщества поступали анонимные угрозы взрыва.

Тем временем президент США Джо Байден призвал прекратить нападения на гаитянскую общину.

"Это просто неправильно. В Америке нет места этому. Это должно прекратиться", - сказал Байден.

Агенство напоминает, что в июне администрация Байдена внедрила временный статус защиты на сотни тысяч гаитян в Соединенных Штатах. Это десятилетняя программа, которая защищает легальных иммигрантов от депортации и дает им разрешение на работу.

Реагируя на Трампа, лидеры гаитянской общины по всей территории США заявили, что высказывания кандидата от Республиканской партии могут подвергнуть риску жизни людей и еще больше обострить напряженность в Спрингфилде.

"Нам нужна помощь, а не ненависть", - заявил мэр Спрингфилда Роб Рю.

Также городские власти говорят, что не получали достоверных сообщений о том, что кто-то ест домашних животных. Карен Грейвс, представитель города, заявила, что ей неизвестно о недавних преступлениях на почве ненависти, направленных против жителей Гаити. При этом добавила, что некоторые из них стали жертвами преступлений, таких как кража имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник
ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США