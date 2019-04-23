Трамп відвідає з візитом Британію та Францію

Президент США Дональд Трамп в червні на річницю Висадки в Нормандії відвідає Великобританію і Францію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Повідомляється, що Трамп і перша леді США прийняли запрошення британської королеви Єлизавети II відвідати Великобританію з 3 по 5 червня 2019 року. Очікується, що американський лідер також проведе зустріч з прем'єром Терезою Мей і візьме участь у церемонії в Портсмуті з нагоди 75-ї річниці Висадки в Нормандії.

Також повідомляється, що 6 червня Трамп відправиться у Францію на зустріч з президентом Еммануелем Макроном, а також візьме участь у заходах на американському цвинтарі в Нормандії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може 1 вересня відвідати Польщу і оголосити про посилення американського військового контингенту.

"Якщо лідери прийдуть до попередньої згоди, зникне перешкода для оголошення Трампом американської військової ініціативи у Варшаві у 80-ту річницю початку Другої світової війни", - пише польська газета Rzeczpospolita.

До цього повідомлялося, що в Польщі планують побудувати новий військовий об'єкт, на якому буде зберігатися американська техніка.