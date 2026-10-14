Трамп не пригласил наблюдателей

На выборы в США впервые с 2002 года не приедут наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Наблюдение за выборами осуществляет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

БДИПЧ оценивает избирательную среду и дает рекомендации по его большему соответствию обязательствам ОБСЕ по демократическим стандартам. Однако никак не влияет на выборы.

Решение Трампа ставит США в один ряд с изолированными автократическими режимами Беларуси и России. Эти страны тоже отказались от международных наблюдателей. К тому же, их последние выборы были осуждены миром как фиктивные.

США являются одним из 57 членов ОБСЕ - международной организации, созданной после холодной войны для содействия демократии и правам человека в постсоветских государствах.

Критика Трампа

"Решение администрации Трампа не приглашать международных наблюдателей в США глубоко противоречит духу свободы, демократии и прозрачности, которые определяют наши выборы", - заявила сенатор Джин Шахин.

Решение администрации Трампа является "жалким", - говорится в заявлении БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ в прошлом месяце.

"После более чем двух десятилетий, в течение которых США приветствовали наблюдателей ОБСЕ на своих федеральных выборах, это решение является существенным отклонением от сложившейся демократической практики", - заявил Пере Жоан Понс, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Несмотря на свою долгую историю, миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами малоизвестна даже среди законодателей и сотрудников на Капитолийском холме.

Но тот факт, что администрация Трампа знала об этой практике и требовала блокировки наблюдателей за выборами, является тревожным сигналом. Об этом говорит член Палаты представителей Стив Коэн (демократ от Теннесси), высокопоставленный член Хельсинкской комиссии от Палаты представителей.

"Я думаю, что Трамп вообще не хочет никаких наблюдателей, потому что, по моему мнению, он собирается устроить несколько проделок нации в день выборов", - сказал Коэн изданию.

Также сенатор Шелдон Вайтхаус (демократ от Ирландии), высокопоставленный член Сената в Хельсинкской комиссии, в заявлении для The Hill назвал отсутствие наблюдателей ОБСЕ "предупредительным знаком для демократии, ставящего США в один ряд с Россией и Беларусью".