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Трамп попросил суд отложить на месяц рассмотрение его дела: в чем причина

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Вашингтон, Среда 12 апреля 2023 07:44
Трамп попросил суд отложить на месяц рассмотрение его дела: в чем причина Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к суду с просьбой отложить разбирательство по делу о клевете на четыре недели. По его мнению, перенос необходим из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адвокаты Дональда Трампа настаивают, что, согласно его праву на справедливое судебное разбирательство, необходим период "охлаждения" после предвзятого освещения процесса в СМИ и обвинительного заключения прокуратуры по делу о фальсификации документов.

Заседание должно состояться по иску о клевете от писательницы и колумнистки Джин Кэрролл. Иск был подан после того, как Трамп отрицал ее обвинения против него.

Ранее сообщалось, что после предъявления обвинения Трампу председательствующий судья и его семья начали получать многочисленные угрозы.

Напомним, Трамп официально выдвинули уголовное обвинение. В чем именно его обвиняют - читайте по ссылке.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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