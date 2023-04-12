Трамп попросил суд отложить на месяц рассмотрение его дела: в чем причина
Экс-президент США Дональд Трамп обратился к суду с просьбой отложить разбирательство по делу о клевете на четыре недели. По его мнению, перенос необходим из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Адвокаты Дональда Трампа настаивают, что, согласно его праву на справедливое судебное разбирательство, необходим период "охлаждения" после предвзятого освещения процесса в СМИ и обвинительного заключения прокуратуры по делу о фальсификации документов.
Заседание должно состояться по иску о клевете от писательницы и колумнистки Джин Кэрролл. Иск был подан после того, как Трамп отрицал ее обвинения против него.
Ранее сообщалось, что после предъявления обвинения Трампу председательствующий судья и его семья начали получать многочисленные угрозы.
Напомним, Трамп официально выдвинули уголовное обвинение. В чем именно его обвиняют - читайте по ссылке.
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