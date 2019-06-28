Трамп попросив Путіна не втручатися у вибори

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського лідера Володимира Путіна не втручатися в американські вибори на полях саміту G20 в Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, перед зустріччю лідерів країн Трамп запевнив журналістів, що підніме питання втручання Росії у президентські вибори в США, яке призвело до розслідування зв'язків кампанії Трампа з Москвою.

Зазначається, що перед початком зустрічі Трамп звернувся до Путіна з закликом не втручатися в американські вибори.

"Будь ласка, не втручайтеся у вибори", - двічі сказав президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті G20 в Осаці завершилася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. В ході двосторонньої зустрічі лідери країн обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також загострення у відносинах між Вашингтоном та Тегераном. Також сторони погодилися з тим, що покращення відносин відповідає інтересам кожної країни та "інтересам усього світу".

Раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20. В ході зустрічі лідери обговорили підтримку українських економічних реформ та ситуацію з Іраном.