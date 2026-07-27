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Трамп предупредил о "запасной плане" по Ирану в случае срыва переговоров

20:36 27.07.2026 Пн
2 мин
Тегеран сам предложил Вашингтону провести новую встречу
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США не исключают позитивного развития переговоров с Ираном, однако в то же время готовятся к альтернативному сценарию, если договориться не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

По словам Трампа, Иран предложил провести новую встречу как через посредников, так и напрямую.

"Иран обратился с просьбой о встрече как через посредников, так и напрямую. Мы встречаемся, и, думаю, могут произойти положительные события", - заявил президент США.

Он также обратил внимание на резкое снижение цен на нефть, что может свидетельствовать об ожиданиях рынка относительно возможного прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив переговоров.

"Есть большая вероятность, что может произойти что-то хорошее. Если нет, то мы вернемся к тому, чем занимались два дня назад", - заявил он, очевидно имея в виду американские удары по иранским объектам.

Напомним, в течение 13 ночей подряд США наносили удары по Ирану. Однако, по данным Bloomberg, с вечера 24 июля американские военные не проводили новых операций, а иранские власти и местные СМИ также не сообщали о новых атаках.

На фоне паузы посол США в ООН Майк Уолц заявил, что президент Дональд Трамп дает Тегерану "пространство для дипломатии". В то же время, он подчеркнул, что США готовы вернуться к силовому сценарию, если Иран не подойдет к переговорам серьезно.

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