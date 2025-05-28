Трамп предупредил: если Путин врет о мире - США изменят подход

"Мы узнаем, хочет ли он нас обмануть или нет. И если да, то мы будем реагировать немного по-другому. Но это займет около полутора-двух недель. У нас есть господин Уиткофф, который сейчас делает феноменальную работу и очень сильно с ними работает. Кажется, они хотят что-то сделать. Но пока документ не подписан, я не могу вам сказать", - сказал Трамп.

В то же время он вновь заявил, что "очень разочарован" массированными обстрелами Украины, которые состоялись в минувшие выходные.

"Я могу сказать, что я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей убили посреди того, что вы называете переговорами. Я очень разочарован этим. Очень, очень разочарован", - говорит президент США.

Трамп начал критиковать Путина

Напомним, в минувшие выходные, три ночи подряд, Россия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Однако Трамп сначала не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Кроме этого Трамп заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России. А в Кремле на слова Трампа заявили, что такое заявление было вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.