Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и назвал условие "успешной сделки" с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив скоро откроется и это будет независимо от сотрудничества Ирана. При этом главным вопросом в переговорах является ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время общения с прессой Трамп сказал, что Иран потерпел военное поражение и США теперь намерены открыть Ормузский пролив.
"Они потерпели военное поражение, и теперь мы откроем залив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет - мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Все идет хорошо", - заявил американский лидер.
Он добавил, что США не позволят Ирану взимать плату за прохождение судов через пролив, если Тегеран это делает.
Также Трамп озвучил, что его главное цель в сделке с Ираном - это ограничение ядерного потенциала страны.
"Отсутствие ядерного оружия. Это номер один. Знаете, я думаю, что смена режима уже произошла, хотя у нас никогда не было такого... такого критерия. Никакого ядерного оружия. В этом заключается 99% сути", - ответил президент на вопрос, как для него выглядит "успешная сделка".
Кроме того, Трамп на один из вопросов сказал, что Вашингтону не нужен запасной план по Ирану, так как иранская Настя практически уничтожена.
"Запасной план не нужен. Их армия разбита, их армии больше нет. Мы уничтожили практически все. У них осталось очень мало ракет, у них очень низкие производственные мощности. Мы нанесли по ним мощный удар. Наши военные просто великолепны, они проделали потрясающую работу", - резюмировал он.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп грозился уничтожить "целую цивилизацию", но в конце концов все же согласился пойти на двухнедельное перемирие с Ираном. Он дал согласие в обмен на открытие Ормузского пролива, однако вскоре Иран его снова фактически закрыл из-за ударов Израиля по Ливану.
На этих выходные между США и Ираном пройдут переговоры и, как анонсировал Трамп, за эти две недели стороны должны согласовать окончательную сделку.
К слову, 10 апреля между Дональдом Трампом и премьер-министром Британии Киром Стармером состоялся разговор, в ходе которого они обсудили дальнейшие шаги для открытия Ормузского пролива.
Тем временем Politico пишет, что в Британии на следующей неделе соберутся представители 41 страны, чтобы обсудить, как разблокировать пролив. По словам источников, Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте дал понять, что хочет получить от союзников конкретные планы по обеспечению свободы судоходства через пролив.