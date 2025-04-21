Трамп пообещал рассказать о "мирной сделке" для Украины и РФ в течение трех дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что он раскроет детали американских предложений для "мирной сделки" между Украиной и Россией уже в ближайшие дни.
Как передает РБК-Украина, заявление Трампа привел корреспондент Алекс Рауфоглу в соцсети X.
Журналисты спросили у Трампа о предложениях США для мирной сделки между Украиной и Россией. В частности, идет ли речь о том, что Вашингтон может признать временно оккупированный Крым частью России.
"Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России", - ответил Трамп.
Также он заявил об "очень хороших встречах" по Ирану.
"Посмотрим, что из этого получится", - добавил он.
Трамп также уточнил, что видит "очень хороший шанс" для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.
Напомним, на прошлой неделе американские чиновники приехали в Париж для обсуждения завершения войны России против Украины.
По информации Bloomberg, США разработали и представили европейским союзникам собственные мирное предложение. Оно якобы предусматривает замораживание войны. При этом оккупированные украинские территории останутся под контролем России.
Также Вашингтон якобы предлагает отказаться от обсуждений членства Украины в НАТО и даже допускает признание Вашингтоном аннексии Крыма.
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