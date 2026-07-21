Трамп пообещал "разобраться" с хуситами в случае блокады Красного моря

Трамп обещает свободный проход по Черному морю.

Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном поднял вопрос свободной навигации в Красном море.

"Возможно, это произойдет, но мы позаботимся об этом, если что-то подобное будет. Мы уже делали это с хуситами раньше, и давно не слышали от них с тех пор как сделали то, что сделали", - отметил президент США.

Трамп отметил, что у хуситов не было проблем с США в течение длительного времени, в том числе и во время конфликта с Ираном.

"Я думаю, что если что-то подобное произойдет, нам просто придется заниматься этими делами", - уточнил Трамп.

Хуситы угрожают перекрыть Баб-эль-Мандеб

Напомним, 20 июля поддерживаемая Ираном группировка хуситов заявила о введении морской блокады Саудовской Аравии. Боевики объяснили, что считают этот шаг ответом на многолетнюю блокаду Йемена.

Ранее Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовым закрыть нефтяной маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив. Это произойдет, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре.