Трамп пообіцяв "протягом пари днів" повністю перемогти ІД

Таку заяву він уже робив кілька днів тому

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней". Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп заверил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".

По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется 2 года, но он считает, что это слишком долго.

Напомним, 15 февраля Трамп уже заявлял о том, что США бъявят о ликвидации территориального халифата группы "Исламского государства" в течение следующего дня.

Также, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что президент США Дональд Трамп заверил его в своем плане вывода американских военных из Сирии и твердо настроен победить террористическую группировку "Исламское государство".