Трамп пообіцяв розслідування проти своїх опонентів

Президент США Дональд Трамп розкритикував роботу спецпрокурора Роберта Мюллера і пообіцяв розслідування проти всіх політичних ворогів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".

Зокрема, зазначається, що Трамп не назвав імен, проти кого хоче почати розслідування, але, за його словами, ці люди роблять "зрадницькі речі".

"Є багато людей, які чинили дуже, дуже злі речі, я б навіть сказав зрадницькі речі проти нашої країни… На цих людей обов’язково звернуть увагу", - заявив він.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець, голова юридичного комітету Сенату і соратник Трамп, заявив, що він попросить міністра юстиції Вільяма Барра призначити спеціального прокурора, щоб перевірити, чи робили представники правоохоронних органів США помилки у своєму розслідуванні.

Нагадаємо, 24 березня в Сполучених Штатах Америки був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Дворічне розслідування не виявило доказів змови передвиборного штабу Дональда Трампа з Росією.

Після цього Комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів заявив, що представить власну доповідь за результатами розслідування втручання Росії в американські вибори в 2016 році.