Трамп у понеділок відправиться до В'єтнаму на зустріч з Кім Чен Ином

На думку Трампа, з повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал, что в понедельник, 25 февраля, отправится во Вьетнам на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Президент США отметил, что с полной денуклеаризацией Северная Корея быстро станет экономическим центром.

"Встреча за завтраком с губернаторами нашей страны - затем во Вьетнам на очень важную встречу на высшем уровне с Ким Чен Ыном. С полной денуклеаризацией Северная Корея быстро станет экономическим центром. Без этого - останется такой же. Глава КНДР Ким примет мудрое решение!" - написал Трамп.

Напомним, в администрации президента Южной Кореи заявили, что США и КНДР могут заявить о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов на саммите Трампа и Ким Чен Ына.

Отметим, Корейская война - конфликт между КНДР и Республикой Корея, который длился с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официальное окончание войны объявлено не было).

Как писало РБК-Украина ранее, во время второго саммита во вьетнамском Ханое президент Соединенных Штатов Америки и лидер КНДР обсудят прогресс денуклеаризации Корейского полуострова.

Добавим, в конце октября 2018 года правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.