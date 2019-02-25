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Трамп у понеділок відправиться до В'єтнаму на зустріч з Кім Чен Ином

Новини » Політика    25.02.2019 - 15:03
Трамп у понеділок відправиться до В'єтнаму на зустріч з Кім Чен Ином
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

На думку Трампа, з повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував, що в понеділок, 25 лютого, відправиться до В'єтнаму на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Президент США зазначив, що з повної денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром.

Трамп у понеділок відправиться до В'єтнаму на зустріч з Кім Чен Ином

"Зустріч за сніданком з губернаторами нашої країни - потім до В'єтнаму на дуже важливу зустріч на вищому рівні з Кім Чен Ином. З повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром. Без цього - залишиться такою ж. Глава КНДР Кім прийме мудре рішення!" - написав Трамп.

Нагадаємо, в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що США і КНДР можуть заявити про припинення Корейської війни 1950-1953 років на саміті Трампа і Кім Чен Ина.

Відзначимо, Корейська війна - конфлікт між КНДР і Республікою Корея, який тривав з 25 червня 1950 по 27 липня 1953 роки (хоча офіційне закінчення війни оголошене не було).

Як писало РБК-Україна раніше, під час другого саміту у в'єтнамському Ханої президент Сполучених Штатів Америки і лідер КНДР обговорять прогрес денуклеаризації Корейського півострова.

Додамо, в кінці жовтня 2018 року уряд Південної Кореї ратифікував угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яка була підписана у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

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