Трамп помиловал своего экс-адвоката и других фигурантов дела о выборах 2020 года, - СМИ

По словам прокурора США по вопросам помилования Эда Мартина, Трамп помиловал ключевых фигур, которые якобы были причастны к плану организации альтернативного списка избирателей и "разоблачению фальсификаций голосования" во время выборов 2020 года.

Речь идет о бывшем адвокате Трампа и экс-мэре Нью-Йорка Руди Джулиани, бывшем руководителе аппарата Белого дома Марке Медоузе, экс-помощнике генпрокурора США Джеффри Кларке и еще одном бывшем адвокате Сидни Пауэлл, а также 72 других лицах, которые якобы были связаны с попыткой оспорить результаты выборов.

Отмечается, что помилования в значительной степени символические, поскольку никому из последнего не было выдвинуто федеральных обвинений, а Трамп не имеет права помиловать обвинения штатов.

Десяткам лиц из списка предъявлены или выдвинуты обвинения в связи с расследованиями в Джорджии, Аризоне, Мичигане и Неваде, хотя большинство дел зашли в тупик.

Помилование, которое Трамп подписал в пятницу, 7 ноября, касается каждого из соподсудимых президента, которым было предъявлено обвинение в Джорджии в 2023 году в масштабной схеме отмены результатов выборов. четверо из помилованных признали себя виновными.

"Эта прокламация кладет конец серьезной национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и продолжает процесс национального примирения", - говорится в постановлении о помиловании.

При этом в формулировке помилования четко указано, что оно не касается самого Трампа.