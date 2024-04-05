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Суд Джорджии отклонил запрос Трампа касательно закрытия дела о вмешательстве в выборы

Пятница 05 апреля 2024 04:48
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Суд Джорджии отклонил запрос Трампа касательно закрытия дела о вмешательстве в выборы Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Высший суд округа Фултон, штат Джорджия, отклонил ходатайство Дональда Трампа о снятии с него обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2020 года на основании Первой поправки к конституции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судья Скотт Макаффи заявил, что заявления Трампа о выборах 2020 года были сделаны "в целях содействия преступной деятельности", а потому не могут быть защищены Первой поправкой к конституции США.

Адвокат Трампа заявил, что его подзащитный не согласен с решением судьи Макаффи и намерен продолжать оспаривать выдвинутые обвинения, ссылаясь на Первую поправку к конституции.

Уголовные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение по нескольким делам. В частности, это дела по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениель, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.

Отдельного внимания стоит дело о гражданском мошенничестве политика. Трампа обвиняют в мошенничестве, которое он совершал, завышая стоимость недвижимости, в частности своего имения Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в манхэттенском небоскребе "Трамп-тауэр", а также различных офисных зданий и полей для гольфа.

24 февраля судья Артур Энгорон официально обязал политика выплатить 454,2 млн долларов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом. Крайний срок для вынесения решения был установлен на 25 марта.

Политик подал апелляцию на это решение и добился отсрочки уплаты этой суммы и запрета властям штата Нью-Йорк арестовать его активы.

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