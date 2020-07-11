Трамп помилував колишнього радника, який фігурував в "російському справі"

Президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування колишнього радника Роджера Стоуна, який був засуджений до в'язниці за дачу неправдивих показань Конгресу у справі про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Раніше Стоун був засуджений до 40 місяців в'язниці.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

"У світі кричущих фактів та обставин, пов'язаних з його несправедливим переслідуванням, арештом та судовим процесом, президент вирішив пом'якшити вирок. Роджер Стоун вже і так сильно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьом іншим фігурантам цієї справи. Роджер Стоун тепер вільна людина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Роджер Стоун є шостим помічником Трампа, засудженим у кримінальній справі, пов'язаній із розслідуванням Роберта Мюллера про передбачувану змову між Росією і кампанією чинного президента США під час виборів 2016 року. Суд визнав його винним у наданні неправдивих свідчень про зв'язки з представником сайту WikiLeaks для отримання компромату на Демократичну партію.

У лютому 2020 року Стоуна засудили до 40 місяців в'язниці.

При цьому сам Трамп називав судовий процес проти Стоуна не справедливим.