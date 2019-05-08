Трамп завадив демократам отримати повну версію доповіді Мюллера

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп задіяв "привілей виконавчої влади" щодо доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Таким чином, Трамп завадив представникам Демократичної партії отримати повну версію доповіді.

Міністерство юстиції повідомило про рішення Трампа голову юридичного комітету Палати представників Конгресу Джеррольда Надлера. Це сталося незадовго до голосування в комітеті з питання про звинувачення генерального прокурора Вільяма Барра в неповазі до Конгресу у зв'язку з невиконанням порядку про надання повного тексту доповіді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американський президент вважає, що спецпрокурору Роберту Мюллеру не слід давати свідчення в Конгресі з розслідування про втручання Росії в хід президентських виборів в США в 2016 році. На думку Трампа, доповідь Мюллера не дає остаточної відповіді на питання, перешкоджав президент США ходу розслідування його можливих зв'язків з РФ, а демократи нібито намагаються переписати його.

Крім того, демократи в Юридичному комітеті Палати представників зробили крок до офіційного обвинуваченням генерального прокурора Вільяма Барра в неповазі до Конгресу. Відзначається, що дедлайн для генерального прокурора США щодо надання їм звіту та основних доказів з розслідування Мюллера завершується 8 травня.