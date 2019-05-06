Трамп порадив спецпрокуророві Мюллеру не свідчити в Конгресі

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США звинуватив демократів у спробі переписати звіт спецпрокурора

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що спецпрокуророві Роберту Мюллеру не слід давати свідчення в Конгресі щодо розслідування про втручання Росії в перебіг президентських виборів у США в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Twitter 5 травня.

На думку Трампа, доповідь Мюллера не дає остаточної відповіді на запитання, чи перешкоджав президент США перебігу розслідування його можливих зв'язків з Росією, а демократи нібито намагаються переписати її.

"Після того, як витратили за два роки понад 35 млн доларів, опитали понад 500 осіб за допомогою 18 розлючених демократів, які ненавидять Трампа, і 49 агентів ФБР - все вилилося в доповідь обсягом понад 400 сторінок, яка показує, що змови не було. Так навіщо ж демократам у Конгресі тепер потрібні свідчення Роберта Мюллера?" - написав Трамп.

Він додав, що "ніякого злочину не було" і Мюллеру не слід давати свідчення.

"Не було ніякого злочину, хіба що з іншого боку (неймовірно, але це в доповіді не зазначено), як не було і змови. Бобові Мюллеру не слід давати свідчення", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше член Конгресу США, який входить до складу юридичного комітету нижньої палати, Девід Сісіліні заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який завершив розслідування про втручання РФ у вибори США, виступить на слуханнях Конгресу.