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Трамп смягчил торговую войну. Канада отложила введение пошлин на товары из США

Фото: министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан (Getty Imagеs)
Автор: Эдуард Ткач

Канада откладывает второй этап введения ответных пошлин против США. Это произошло после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп освободил от тарифов канадские и мексиканские товары, подпадающие под Североамериканское торговое соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Трамп подписал указы, сокращающие тарифы его администрация - до 2 апреля. В ответ министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что канадское правительство отодвинет свой план по введению 25% контрпошлин на американскую продукцию стоимостью 125 млрд канадских долларов (87,4 млрд долларов США). В этот перечень входят автомобили, сталь и алюминий. Эти тарифы должны были вступить в силу около 25 марта, но теперь для них новая дата - 2 апреля.

В то же время, Канада сохраняет тарифы, введенные во вторник. Речь идет о товарах стоимостью около 30 млрд канадских долларов, которые страна импортирует из США

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Соединенные Штаты АмерикиКанадаДональд Трамп