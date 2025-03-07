Трамп смягчил торговую войну. Канада отложила введение пошлин на товары из США

Как пишет издание, Трамп подписал указы, сокращающие тарифы его администрация - до 2 апреля. В ответ министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что канадское правительство отодвинет свой план по введению 25% контрпошлин на американскую продукцию стоимостью 125 млрд канадских долларов (87,4 млрд долларов США). В этот перечень входят автомобили, сталь и алюминий. Эти тарифы должны были вступить в силу около 25 марта, но теперь для них новая дата - 2 апреля.

В то же время, Канада сохраняет тарифы, введенные во вторник. Речь идет о товарах стоимостью около 30 млрд канадских долларов, которые страна импортирует из США