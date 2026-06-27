Трамп показал "патриотический" паспорт США с собственным портретом

Детали нового дизайна

На страницах памятного документа, представленного накануне, размещены репродукции исторических документов и символов, в частности, текст Декларации независимости. Обновленный дизайн имеет целью подчеркнуть историческое значение 250-летия США.

В настоящее время продолжается дискуссия о том, какие именно графические элементы станут финальными.

Белый дом перенаправил запросы относительно официального статуса концепта в Госдепартамент США, который не предоставил окончательного подтверждения относительно утвержденного образца.

Фото: дизайн нового паспорта США (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Как получить памятный документ

Памятные паспорта к 250-летию США были анонсированы еще в апреле как ограниченная серия документов с особым художественным оформлением обложек и внутренних страниц.

Основные факты о новых паспортах: