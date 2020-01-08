Трамп: поки я президент, у Ірану ніколи не буде ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп звернувся до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, заявивши, що у Ірану під час його правління не буде ядерної зброї. Трансляція велася на американських телеканалах і на сайті Білого дому.

За словами Трампа, Вашингтон не має наміру прагнути до ескалації з Іраном, але продовжить кампанію максимального тиску.

"Поки я президент, у Ірану ніколи не буде ядерної зброї", - заявив він, зазначивши, що удар Тегерана не завдав Вашингтону серйозного збитку, ніхто не загинув.

Нагадаємо, 5 січня влада Ірану оголосила про відмову від основного зобов'язання з ядерного угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. Іран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерана.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами радника Білого дому Келлиан Конвей, Трамп впевнений, що йому вдасться змусити Іран укласти нову ядерну угоду.