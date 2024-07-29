Трамп согласился пойти на допрос в ФБР в рамках дела о покушении

"Мы хотим узнать его точку зрения на то, что он наблюдал. Это стандартный опрос жертвы, который мы проводим для любой другой жертвы преступления при любых других обстоятельствах", - рассказал Ройек.

По его словам, в результате 450 допросов ФБР составило портрет стрелка Томаса Мэтью Крукса, который показал, что он был "очень умным", но затворником. Основным кругом общения парня была его семья, и у него было мало друзей и знакомых.

Также Ройек уточнил, что родители нападавшего были готовы к сотрудничеству со следствием. Они заявили, что не знали о стрельбе заранее. ФБР доверяет такой информации, поскольку за несколько недель до нападения Крукс не вел никакой деятельности, которая могла бы вызвать у них подозрения.

ФБР не установило мотив, согласно которому он выбрал в качестве мишени Трампа. Но правоохранители выяснили что стрелок тщательно готовился к покушению. Это, в частности, касается покупки в последние месяцы химических прекурсоров, которые, по мнению следователей, были использованы для создания взрывных устройств, найденных в его машине и доме. Также нападавший использовал дрон в 180 метрах от места проведения митинга за несколько часов до мероприятия.

Ройек отметил, что Томас Мэтью Крукс искал в Интернете информацию о массовых расстрелах, самодельных взрывных устройствах и попытке убийства в мае премьер-министра Словакии Роберта Фицо.