Трамп согласился пойти на допрос в ФБР в рамках дела о покушении

Бывший президент США Дональд Трамп дал свое согласие на допрос в Федеральном бюро расследований. Его будут проводить в рамках дела о стрельбе на митинге в Пенсильвании.
Об этом заявил спецагент ФБР Кевин Ройек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Мы хотим узнать его точку зрения на то, что он наблюдал. Это стандартный опрос жертвы, который мы проводим для любой другой жертвы преступления при любых других обстоятельствах", - рассказал Ройек.
По его словам, в результате 450 допросов ФБР составило портрет стрелка Томаса Мэтью Крукса, который показал, что он был "очень умным", но затворником. Основным кругом общения парня была его семья, и у него было мало друзей и знакомых.
Также Ройек уточнил, что родители нападавшего были готовы к сотрудничеству со следствием. Они заявили, что не знали о стрельбе заранее. ФБР доверяет такой информации, поскольку за несколько недель до нападения Крукс не вел никакой деятельности, которая могла бы вызвать у них подозрения.
ФБР не установило мотив, согласно которому он выбрал в качестве мишени Трампа. Но правоохранители выяснили что стрелок тщательно готовился к покушению. Это, в частности, касается покупки в последние месяцы химических прекурсоров, которые, по мнению следователей, были использованы для создания взрывных устройств, найденных в его машине и доме. Также нападавший использовал дрон в 180 метрах от места проведения митинга за несколько часов до мероприятия.
Ройек отметил, что Томас Мэтью Крукс искал в Интернете информацию о массовых расстрелах, самодельных взрывных устройствах и попытке убийства в мае премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Напомним, на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение информацию, что в Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании попала пуля. По его словам, это мог быть осколок.
Сам Трамп продолжил заверять, что у него было пулевое ранение в ухо. При этом пресс-секретарь бывшего президента США Стивен Чунг назвал такое заявление директора ФБР "распространением лжи по политическим причинам".
После этого стало известно, что Бюро хочет допросить Трампа по делу о покушении на него во время предвыборного митинга.
Более детально о покушении на Трампа можете узнать в материале РБК-Украина.
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