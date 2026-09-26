"Зеленский и Путин согласны": Трамп выступил с новым заявлением о Patriot для Украины

Вопрос предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot обсуждался не только с президентом Украины Владимиром Зеленским, но и с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина .

Представители СМИ поинтересовались у главы Белого дома, успел ли он обсудить с Зеленским ракеты Patriot.

По словам Трампа, этот вопрос действительно был в центре их внимания. Президент США отметил, что они потратили на его обсуждение много времени.

Также американский лидер отметил, что говорил об этих ракетах и с главой Кремля.

"Я много с ним (Зеленским - ред.) разговаривал - он и Путин согласны. Надеюсь, однажды, возможно, уже в обозримом будущем, возможно, еще до суровой зимы, они заключат соглашение", - заявил Трамп.

Никаких деталей переговоров по ракетам Patriot глава Белого дома пока не раскрыл.