Трамп підтвердив, що США можуть запровадити нові мита на товари з Китаю

Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

США звинувачують Китай у тому, що він не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити

Введення додаткових мит на товари з Китаю є одним із варіантів відповіді за запізніле стримування Пекіном поширення коронавіруса. Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що з Китаю коронавірус поширився в 183 країни.

"Ми подивимося, що станеться. Багато пов'язаних з Китаєм речей відбулося, ми, очевидно, цьому не раді. Це погана ситуація, по всьому світу, 183 країни. Нам багато що належить сказати. Це дійсно варіант", - зазначив він.

Нагадаємо, 30 квітня Трамп повідомив, що американська адміністрація потенційно здатна ввести додаткові мита на товари з КНР, але не хотіла б використовувати в зв'язку з цим відмова від своїх боргових зобов'язань перед Пекіном.

Як повідомляло РБК-Україна, спецслужби США дійшли до висновку, що COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.

При цьому Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії в Китаї. За його словами, Пекін не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити.

Також повідомлялося, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.