Трамп підтвердив швидку відставку директора Нацрозвідки Коутса

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що директор Національної розвідки Деніел Коутс йде у відставку, про що раніше повідомляли джерела. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Twitter.

Він також назвав точну дату звільнення директора Нацрозвідки.

"Ден Коутс, який обіймає посаду директора, залише свою посаду 15 серпня. Я хочу подякувати Денові за його чудову службу нашій країні", - повідомив Трамп.

Президент США пообіцяв незабаром призначити виконувача обов'язків директора, а також повідомив, що має намір висунути на вакантну посаду конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.

"Я радий повідомити, що вельмишановний конгресмен Джон Реткліфф із Техасу буде висунутий мною на посаду директора Національної розвідки", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше в неділю, 28 липня, американські ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що директор Національної розвідки Сполучених Штатів Деніел Коутс, ймовірно, найближчими днями піде у відставку, оскільки розчарування президента США Дональда Трампа Коутсом посилилося в останні місяці.