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Глава нацрозвідки США може піти у відставку в найближчі дні, - NYT

Новини » Політика    29.07.2019 - 00:28
Глава нацрозвідки США може піти у відставку в найближчі дні, - NYT
Фото: Деніел Коутс (Getty Images)

Наступником Коутса може стати конгресмен-республіканець Джон Реткліфф

Директор національної розвідки Сполучених Штатів Деніел Коутс, ймовірно, найближчими днями піде у відставку. Про це повідомили джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зі слів співрозмовників видання, розчарування президента США Дональда Трампа Коутсом посилилося в останні місяці.

Трамп начебто обмірковував звільнення директора нацрозвідки з тих пір, як він не погодився з твердженнями Трампа після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Фінляндії минулого року. Тоді деякі радники президента США переконували його звільнити Коутса, однак його активно захищав віце-президент Майк Пенс.

Джерела називають одним із можливих наступників Коутса конгресмена-республіканця Джона Реткліффа, водночас зазначаючи, що Коутс запропонував Трампу кількох кандидатів собі на заміну.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів 23 липня проголосував за затвердження Марка Еспера головою Пентагону, закривши кількамісячну вакансію, що виникла після звільнення Джеймса Меттіса.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиотставкаДональд Трамп
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