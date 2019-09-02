Трамп підтвердив проведення переговорів з Китаєм у вересні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив проведення торгових переговорів із Китаєм у вересні. Про це він повідомив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на CNBS.

“Ми говоримо з Китаєм, зустріч усе ще запланована, як ви знаєте, на вересень. Подивимося, що станеться", - сказав американський президент.

Він додав, що США більше "не можуть дозволити Китаю обкрадати нашу країну".

Трамп вважає, що у Китаю немає вибору, окрім як домовитися з США щодо торгівлі. Він наполягає на тому, що Пекін дуже хоче якомога швидше домовитися про угоду, оскільки китайська економіка зазнає великих втрат. Американська економіка, на його думку, від цього тільки виграє.

США в неділю знову підвищили мита на 15% на чергову групу товарів з Китаю обсягом 300 мільярдів доларів. За заявою Американської асоціації товарів одягу та взуття, під нові мита потраплять 91,6% одягу, 68,4% домашнього текстилю та 52,5% імпорту взуття з Китаю.

Нагадаємо, Китай звинуватив деяких політиків США і Євросоюзу у втручанні в його внутрішні справи після їхніх коментарів про демонстрації в Гонконзі.