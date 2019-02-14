Трамп підпише закон про фінансування уряду і оголосить надзвичайний стан

У Білому домі зробили офіційну заяву з приводу рішення президента про фінансування уряду

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в США. Об этом ссобщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner.

Такое заявление огласила в четверг, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства, он также предпримет другие меры, включая объявление режима ЧП, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе", - объявила Сандерс.

По ее словам, режим чрезвычайного положения в стране президент США собирается ввести для того, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой.

"Президент выполнит свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну", - сообщила она.

Напомним, к вечеру 11 февраля 2019 в Конгрессе Соединенных Штатов завершились переговоры демократов и республиканцев. Стороны в достигли принципиальной договоренности о предотвращении закрытия правительства ("шатдауна", - ред.) в конце этой недели.