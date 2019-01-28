ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп допускає новий "шатдаун"

Новини » Політика    28.01.2019 - 07:08
Трамп допускає новий "шатдаун"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп як і раніше розраховує отримати фінансування на будівництво стіни з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає чергової хвилі "шатдауну" - припинення роботи федерального уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Трамп заявив, що це може відбутися, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідних коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Також президент США також висловив сумнів у тому, що Конгрес в підсумку зможе запропонувати будь-яку життєздатну угоду, яку він зміг би прийняти.

"Я сумніваюсь в цьому. Я повинен зробити це так, як треба", - сказав він, відповідаючи на питання, чи прийме він угоду, яка не включить в себе виділення 5,7 млрд доларів.

Трамп також відкинув можливість того, що погодиться на відмову від фінансування на будівництво бар'єру, якщо законодавці в обмін запропонують прийняти законопроект, що надає громадянство тим нелегальним іммігрантам, які потрапили на територію США ще дітьми.

"Це окреме питання, і воно повинне обговорюватися окремо", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, 25 лютого президент США Дональд Трамп призупинив "шатдаун", підписавши законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року.

Також раніше Трамп сказав, що має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою в будь-якому випадку.

Трамп має намір побудувати стіну з Мексикою в будь-якому випадку Втрати економіки США через "шатдаун" оцінили в 6 млрд доларів
Новини України Дональд Трампшатдаун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся