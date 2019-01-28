Трамп допускає новий "шатдаун"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп як і раніше розраховує отримати фінансування на будівництво стіни з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає чергової хвилі "шатдауну" - припинення роботи федерального уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Трамп заявив, що це може відбутися, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідних коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Також президент США також висловив сумнів у тому, що Конгрес в підсумку зможе запропонувати будь-яку життєздатну угоду, яку він зміг би прийняти.

"Я сумніваюсь в цьому. Я повинен зробити це так, як треба", - сказав він, відповідаючи на питання, чи прийме він угоду, яка не включить в себе виділення 5,7 млрд доларів.

Трамп також відкинув можливість того, що погодиться на відмову від фінансування на будівництво бар'єру, якщо законодавці в обмін запропонують прийняти законопроект, що надає громадянство тим нелегальним іммігрантам, які потрапили на територію США ще дітьми.

"Це окреме питання, і воно повинне обговорюватися окремо", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, 25 лютого президент США Дональд Трамп призупинив "шатдаун", підписавши законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року.

Також раніше Трамп сказав, що має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою в будь-якому випадку.