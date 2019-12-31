Трамп підпише угоду про першу фазу торговельної угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підпише угоду про першій фазі торговельної угоди з Китаєм 15 січня в Білому домі. Про це він написав у своєму Twitter.

"Я підпишу наше широку і всеосяжну угоду про першу фазу торговельної угоди з Китаєм 15 січня, церемонія пройде в Білому домі. Прибудуть високопоставлені представники Китаю", - написав Трамп.

Трамп заявив, що пізніше я відправиться в Пекін на переговори по другій фазі.

Раніше Трамп заявив, що він і президент Китаю Сі Цзіньпін проведуть церемонію підписання першого етапу торговельно-економічної угоди між США і Китаєм найближчим часом.

13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди. Вашингтон і Пекін домовилися по першій частині торговельної угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

У Білому домі заявили, що очікують підписання першої фази торговельної угоди з Китаєм в перший тиждень січня 2020 року. Також у США відзначили, що незабаром приступлять до обговорення "другої фази" торгового угоди.