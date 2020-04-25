Трамп підписав закон про майже 500 млрд допомоги для боротьби з коронавірусом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Сума включає допомогу підприємствам і лікарням

Президент США Дональд Трамп підписав закон про надання державної допомоги на 484 мільярди доларів у зв'язку з кризою через коронавірус. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє CNBC.

Найбільше - 370 мільярдів доларів - виділяється на допомогу малим підприємствам, оскільки вони тимчасово закриваються, намагаючись сповільнити поширення Covid-19.

Ще 75 мільярдів доларів підуть лікарням, що з усіх сил намагаються покрити витрати під час кризи. Також 25 мільярдів доларів направлять на розширення тестування на Covid-19.

Нагадаємо, 21 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів.

Раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавіруса.