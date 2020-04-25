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Трамп подписал закон о почти 500 млрд помощи для борьбы с коронавирусом

Новости » Политика     25.04.2020 - 01:48
Трамп подписал закон о почти 500 млрд помощи для борьбы с коронавирусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Сумма включает помощь предприятиям и больницам

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оказании государственной помощи на 484 миллиарда долларов в связи с кризисом из-за коронавируса. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает CNBC.

Больше всего - 370 миллиардов долларов - выделяется на помощь малым предприятиям, поскольку они временно закрываются, пытаясь замедлить распространение Covid-19.

Еще 75 миллиардов долларов уйдут больницам, изо всех сил пытающимся покрыть расходы во время кризиса. Также 25 миллиардов долларов направятся на расширение тестирования на Covid-19.

Напомним, 21 апреля Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.

Ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса.

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