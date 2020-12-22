ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Палата представників США схвалила економічну допомогу американцям

Вашингтон, Вівторок 22 грудня 2020 05:36
Палата представників США схвалила економічну допомогу американцям
Фото: Сенат США (flickr.com/geoliv)
Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів прийняла проект бюджету на 2021 фінансовий рік (до 1 жовтня 2021 року). Також схвалений пакет заходів стимулювання економіки країни.

Про це повідомляє Reuters.

На минулих вихідних Білий дім, а також Республіканська і Демократична партії в обох палатах конгресу досягли угоди за обсягом заходів.

Палата представників проголосувала за новий пакет стимулювання економіки у розмірі 900 млрд доларів на тлі пандемії коронавіруса.

Пакет допомоги включає виплати фізичним особам за 600 доларів на кожного дорослого і дитини, а також виділення коштів на підтримку бізнесу, авіаційної індустрії та освіти.

Загальний обсяг вжитих заходів становить 1,4 трлн. Для прийняття законопроекту необхідно схвалення Сенату, і подальша підпис глави держави.

У ході першої хвилі пандемії і локдаунов понад 20 млн американців втратили роботу, і лише половина з них знайшли нове місце до зими.

План стимулів також буде включати 25 млрд доларів на компенсацію оренди для потерпілого бізнесу, сотні мільярдів доларів допомоги малим підприємцям та асигнування на загальнонаціональну вакцинацію, яка стартувала в США минулого тижня.

Раніше Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Конгресс СШАБілий дім

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся