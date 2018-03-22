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США відклали введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу

НовиниЕкономіка    22.03.2018 - 19:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Уряд США вирішив "поставити на паузу введення митних зборів"

США поки не будуть вводити мита на сталь і алюміній з Європейського союзу (ЄС) та ряду інших країн. Про це розповів торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, передає Bloomberg.

"У нас є дві країни НАФТА (Канада і Мексика, - ред.), у нас є Європа, Австралія, у нас є Аргентина та Бразилія і, безумовно, Корея", - сказав Лайтхайзер, виступаючи на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату.

За його словами, уряд США вирішив "поставити на паузу введення митних зборів".

При цьому він уточнив, що США хочуть завершити переговори щодо торговельних розбіжностей з перерахованими країнами і ЄС до кінця квітня.

Нагадаємо, Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення мит на ввезення сталі та алюмінію у розмірі 25 і 10% відповідно. Очікувалося, що тарифи на сталь і алюміній повинні були скоротити імпорт до рівнів, необхідних для розвитку галузей і досягнення їх довгострокової життєздатності.

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Теги: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп
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