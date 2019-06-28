Трамп порушив тему полонених українських моряків на зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці піднімав тему звільнення українських моряків. Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, президент Росії дав з цього питання необхідні роз'яснення.

Він також додав, що тема реалізацію Росією проекту "Північний потік - 2" на зустрічі президентів не обговорювалася.

"Ми також констатуємо готовність почати розмову з серйозних тем стабільності і щодо розброєння, контролю над озброєннями. В цілому ми констатуємо намір продовжувати діалог на вищому рівні", - заявив прес-секретар президента РФ.

У той же час, перед зустріччю з Путіним Трамп сказав журналістам, що тема полонених українських моряків не обговорювалася. Відповідаючи на питання, чи є ця тема проблемою у відносинах США і Росії, він заявив: "Ми не обговорювали цього".

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путинным на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці висловила стурбованість дестабілізуючими діями Росії по всьому світу і вимагала від Путіна звільнити українських моряків.