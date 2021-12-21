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Трамп подав до суду на генпрокурора штату Нью-Йорк, щоб заблокувати розслідування про шахрайство

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США, Вівторок 21 грудня 2021 04:38
Трамп подав до суду на генпрокурора штату Нью-Йорк, щоб заблокувати розслідування про шахрайство Фото: екс-президент США Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Анна Полисученко

Екс-президент США, республіканець, Дональд Трамп подав до суду на генерального прокурора штату Нью-Йорк Летицію Джеймс. Причиною є розслідування щодо його компанії Trump Organization.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У позові стверджується, що Джеймс, демократка, "керується виключно політичною ворожістю і бажанням переслідувати, залякувати і приймати відповідні заходи проти приватного громадянина, якого вона вважає своїм політичним опонентом".

Трамп заявляє, що Джеймс порушила його конституційні права, проводячи "політично мотивоване розслідування".

Джеймс звинувачується в порушенні громадянських прав Трампа і Trump Organization. Позов вимагає судових заборон, які вимагають від генерального прокурора "негайно припинити або, як мінімум, належним чином обмежити всі поточні розслідування" і забороняють їй брати участь у будь-яких цивільних або кримінальних позовах проти Трампа або його ділового комплексу.

Джеймс відповіла, що розслідування "продовжиться без зупинки".

Прокуратура штату Нью-Йорк підозрює Дональда Трамп і його компанію Trump Organization в маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик і отримання економічних пільг.

Раніше ми писали, що Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування подій захоплення Капітолію.

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Дональд Трамп
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