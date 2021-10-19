Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування подій захоплення Капітолію
Колишній президент США Дональд Трамп подав до окружного суду округу Колумбія проти спеціального комітету Палати представників, що розслідує події захоплення Капітолію, і Національного архіву. Трамп намагається зберегти в таємниці записи свого президентства, вимагаючи привілеїв виконавчої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Позов від Трампа - це спроба заблокувати роботу комітету Палати представників, який розслідує повстання 6 січня. Судовий процес також знаменує собою його останню спробу протягом декількох довгих і тернистих років боротьби із запитами з контрольованої демократами Палати представників США.
Адміністрація Байдена відмовилася відстоювати права виконавчої влади на перший транш записів президентства Трампа, а він в даний час виступає проти публікації близько 40 документів.
У позові стверджується, що запит документів "безпрецедентний за своєю широтою і обсягом і не пов'язаний з будь-якою законною законодавчою метою".
Команда Трампа називає відмову президента Джо Байдена захищати документи "політичним прийомом для умиротворення своїх партизанських союзників".