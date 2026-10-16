Трамп увидел "океан" с четырех сторон вокруг Крыма: "Я разбираюсь"
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Крым якобы "омывается океаном". В этот раз глава Белого дома увидел "океан с четырех" сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Белого дома для Newsmax.
Что сказал Трамп
Трамп заявил, что история с Крымом якобы началась при тогдашнем президенте Бараке Обаме, когда он "отдал" полуостров России в 2014 году.
"Крым - это, безусловно, самая ценная часть Украины. С четырех сторон омывается океаном. Самый красивый уголок земли. Я - девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле. Они отдали Крым", - сказал Трамп.
Трамп уже называл Крым "островом"
Это не первое подобное заявление американского президента. В прошлом году Трамп также утверждал, что Крым расположен "посреди океана" и сравнивал его по размеру с Техасом.
По его словам, Крым был "сердцем и душой" Украины, а решение о его передаче России якобы принял тогдашний президент США Барак Обама.
На самом деле площадь Крыма примерно в 26 раз меньше площади штата Техас.
Напомним, Крым - это полуостров, соединенный с материковой Украиной. Он омывается Черным и Азовским морями, а не океаном.
Крым является неотъемлемой частью Украины, полуостров временно оккупирован Россией с 2014 года.