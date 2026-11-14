Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в следующий четверг, - NYP
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином уже на следующей неделе. Будет обсуждаться как минимум одна тема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.
По данным издания, трехсторонний саммит состоится в следующий четверг, 19 ноября, на полях ежегодной конференции АТЭС в Шэньчжэне (Китай). Ожидается, что обсуждение будет в основном посвящено разработке соглашения о контроле над ядерным вооружением.
Представитель Белого дома сказал изданию, что обсуждения также могут затронуть войну в Иране и Северной Корее.
Отметим, что ранее в воскресенье Трамп анонсировал свой визит в Китай и практически подтвердил планы провести саммит между тремя странами.
"Я думаю, одна из встреч состояться с президентом Путиным и президентом Си Цзиньпином, и это будет интересно. Мы будем обсуждать много вопросов, включая денуклеаризацию, но мы будем говорить о многом. Мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается", - говорил президент США журналистам.
Что еще важно знать
Напомним, на днях The Wall Street Journal писало, что трехсторонний саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина может быть под угрозой срыва.
Причина кроется, в том, что США и Китай расходятся во мнениях относительно формата трехсторонней встречи. Пекин настаивает, чтобы встреча была строго регламентирована и с зачитыванием готов заявлений, а Вашингтон хочет более свободном формате, который бы позволил трем лидерам активнее обменяться мнениями.
Также мы писали, что помощник диктатора РФ Юрий Ушакова недавно заявил, что ожидаемая трехсторонняя встреча не позволит полностью решить весь комплекс проблем касаемо войны России против Украины.
Подробнее о том, почему максимум Путина на саммите с Трампом и Си Цзиньпином лишь общее фото - читайте в материале РБК-Украина.