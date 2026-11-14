Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в следующий четверг, - NYP

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином уже на следующей неделе. Будет обсуждаться как минимум одна тема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

По данным издания, трехсторонний саммит состоится в следующий четверг, 19 ноября, на полях ежегодной конференции АТЭС в Шэньчжэне (Китай). Ожидается, что обсуждение будет в основном посвящено разработке соглашения о контроле над ядерным вооружением.

Представитель Белого дома сказал изданию, что обсуждения также могут затронуть войну в Иране и Северной Корее.

Отметим, что ранее в воскресенье Трамп анонсировал свой визит в Китай и практически подтвердил планы провести саммит между тремя странами.

"Я думаю, одна из встреч состояться с президентом Путиным и президентом Си Цзиньпином, и это будет интересно. Мы будем обсуждать много вопросов, включая денуклеаризацию, но мы будем говорить о многом. Мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается", - говорил президент США журналистам.