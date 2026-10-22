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"Раздела мира" не будет. Почему максимум Путина на саммите с Трампом и Си Цзиньпином - общее фото

16:24 22.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Милан Лелич
"Раздела мира" не будет. Почему максимум Путина на саммите с Трампом и Си Цзиньпином - общее фото Фото: Трамп, Путин и Трампом и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
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Потенциальная трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в ноябре является, скорее, символическим шагом для кремлевского диктатора, чем площадкой для реального "разделения мира".

Такое мнение в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, стремление провести саммит в формате трех ведущих государств - это давняя "идея фикс" российского диктатора.

"Путин хочет именно Ялты, Ялты-2. Это давняя его мечта. Он хочет видеть себя новым Сталиным, хотя бы условно выглядеть как он. Сталин договаривался с Рузвельтом и Черчиллем, а здесь он надеется договариваться с Трампом и Си Цзиньпином. Для него чрезвычайно важна сама картинка, даже без конкретных договоренностей о сферах влияния", - отметил Фесенко.

Почему саммит в Шэньчжэне не станет "новой Ялтой"

Политолог выразил сомнение в том, что российский диктатор сможет получить на этой встрече нечто большее, чем общее фото.

Во-первых, подобный формат "на полях" больших мероприятий длится обычно от 1 до 2 часов максимум, что делает невозможным принятие комплексных решений. Во-вторых, сами переговоры в таком составе могут вообще не состояться.

"В интересах Китая и, надеюсь, США - это отдельные двусторонние переговоры. Отдельно Трампу договариваться с Путиным и с Си Цзиньпином, а лидеру КНР - отдельно с другими. Это нормально с точки зрения тактики. А встретиться втроем они могут, но ждать каких-то сенсаций от этого не стоит", - подчеркнул эксперт.

Никакие договоренности не сработают без Украины и ЕС

Даже при самом неблагоприятном для Украины сценарии любые кулуарные договоренности между тремя странами останутся только на бумаге, если их не поддержат Киев и европейские партнеры.

Эксперт напомнил, что попытки решать судьбу безопасности без учета позиции Украины уже неоднократно терпели крах, что в частности ярко показал опыт прошлогоднего саммита в Анкоридже.

Полную версию разговора с Фесенко ждите на канале "ЦЕ БАЗА" в Youtube уже скоро.

Предыстория и контекст:

Инициатива Кремля: По данным СМИ, 9 октября Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом предложил провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне (18-19 ноября), чтобы обсудить завершение войны в Украине.

Реакция Зеленского: Глава государства подчеркнул, что выход Путина из международной изоляции уже начался, но заметил: если будет обсуждаться Украина, с Киевом обязательно должны проконсультироваться.

Позиция МИД: Глава МИД Андрей Сибига остро раскритиковал идею кулуарных переговоров без Украины, ведь это будет только стимулировать агрессию РФ.

Состояние переговоров: Трамп допустил возможность встречи по обсуждению ядерного разоружения. В то же время в Кремле признают, что четкого согласия Вашингтона и Пекина или сложившейся повестки дня по состоянию на середину октября нет.

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