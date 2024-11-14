Трамп планирует назначить министром здравоохранения ярого "антивакса", - CNN

По словам двух источников, Трамп вот-вот объявит, что следующими министром здравоохранения и социальном служб станет Роберт Кеннеди-младший. Этот шаг, как пишет издание, станет еще один провокационным выбором новоизбранного президента.

Источник CNN сообщил, что Трамп официально предложил эту роль Кеннеди, и может объявить об этом уже сегодня.

Кеннеди-младший является ярым антиваксом

Отметим, что с 2005 года Роберт Кеннеди-младший начал выступать против вакцинации населения. Особо популярным он стал в 2020 году, во время COVID-19. По этому поводу у него появились серьезные разногласия даже с собственной семьей. Так, в 2021 году его сестра, Керри Кеннеди, назвала позицию Роберта касаемо этого вопроса "очень опасной".

А двумя годами ранее, три других члена семьи совместно опубликовали статью в издании Politico, публично осудив Кеннеди-младшего насчет практики вакцинации. Они заявили, что его взгляды "трагически ошибочны" и чреваты "смертельными последствиями".

В 2022 году соцсети Facebook и Instagram удалили аккаунты группы Children's Health Defence ("Защита детского здоровья"), которую основал Кеннеди-младший. Причиной стало неоднократное нарушение политики компаний в отношении дезинформации по медицинским вопросам.

В 2023 году Роберт Кеннеди-младший утверждал, что вакцины вызывают аутизм, а их применение сравнимо с истреблением евреев в нацистских лагерях.

Также он однажды сказал, что после вакцинации умрет 30% населения планеты.

Добавим, что он имеет и другие теории заговора, которые так или иначе связаны с вакцинами.