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Трамп планирует назначить министром здравоохранения ярого "антивакса", - CNN

Фото: Роберт Френсис Кеннеди-младший (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп определился, кто в его команде станет министром здравоохранения и социальных служб. Им будет ярый противник вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам двух источников, Трамп вот-вот объявит, что следующими министром здравоохранения и социальном служб станет Роберт Кеннеди-младший. Этот шаг, как пишет издание, станет еще один провокационным выбором новоизбранного президента.

Источник CNN сообщил, что Трамп официально предложил эту роль Кеннеди, и может объявить об этом уже сегодня.

Кеннеди-младший является ярым антиваксом

Отметим, что с 2005 года Роберт Кеннеди-младший начал выступать против вакцинации населения. Особо популярным он стал в 2020 году, во время COVID-19. По этому поводу у него появились серьезные разногласия даже с собственной семьей. Так, в 2021 году его сестра, Керри Кеннеди, назвала позицию Роберта касаемо этого вопроса "очень опасной".

А двумя годами ранее, три других члена семьи совместно опубликовали статью в издании Politico, публично осудив Кеннеди-младшего насчет практики вакцинации. Они заявили, что его взгляды "трагически ошибочны" и чреваты "смертельными последствиями".

В 2022 году соцсети Facebook и Instagram удалили аккаунты группы Children's Health Defence ("Защита детского здоровья"), которую основал Кеннеди-младший. Причиной стало неоднократное нарушение политики компаний в отношении дезинформации по медицинским вопросам.

В 2023 году Роберт Кеннеди-младший утверждал, что вакцины вызывают аутизм, а их применение сравнимо с истреблением евреев в нацистских лагерях.

Также он однажды сказал, что после вакцинации умрет 30% населения планеты.

Добавим, что он имеет и другие теории заговора, которые так или иначе связаны с вакцинами.

Формирование команды Трампа

Напомним, что на должность нового директора Национальной разведки Трамп хочет назначить Тулси Габбард. Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обвинял ее в распространении антиукраинской пропаганды. В частности, она рассказывала о "биолабораториях в нашей стране".

Также мы писали, что члены переходной команды Трампа формируют список военных чиновников, которые будут уволены. В новый перечень, вероятно, войдут члены Объединенного комитета начальников штабов США

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп