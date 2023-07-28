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Трамп не планирует прекращать президентскую кампанию, если суд признает его виновным

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент США Дональд Трамп продолжит свою президентскую кампанию перед выборами в 2024 году, даже если суд признает его виновным.

Как сообщает РБК-Украина, его заявление приводит Reuters.

Трамп опроверг обвинения в том, что он допустил нарушения при передаче правоохранителям записи с камер наблюдения в его резиденции “Мар-а-Лаго”, где нашли секретные документы.

Бывший президент США также обвинил правоохранителей, что они пытаются запугать личный персонал резиденции "чтобы те выходили и сочиняли о нем ложь".

Он подчеркнул, что осуждение по предъявленным ему обвинениям не помешает его президентской кампании.

Дело о секретных документах

Напомним, 9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он унес из Белого дома.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

Уже 21 июля стало известно, что суд над Трампом пройдет 20 мая 2024 года - за шесть месяцев до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

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