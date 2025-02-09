Трамп планирует возглавить Центр Кеннеди и распустить его Попечительский совет

По словам Трампа, озвученный план является выдающимся шагом, направленным на реформирование Центра.

"По моему указанию мы собираемся сделать Центр Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия, ВНОВЬ ВЕЛИКИМ. Я решил немедленно уволить нескольких человек из Попечительского совета, включая председателя, которые не разделяют наше видение золотого века в искусстве и культуре. Вскоре мы объявим о новом составе Совета с замечательным председателем, ДОНАЛЬДОМ ДЖ. ТРАМПОМ!", - написал он в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп раскритиковал культурные программы Кеннеди-центра.

"Только в прошлом году в Центре Кеннеди проходили трансвеститские шоу, специально ориентированные на нашу молодежь - ЭТОМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ. Центр Кеннеди - это американская святыня, и он должен отображать на своей сцене самых ярких ЗВЕЗД со всех уголков нашей страны. Для Центра Кеннеди САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!", - добавил президент.

Реакция руководства Центра

В то же время, в Кеннеди-Центре отметили, что проинформированы о посте Трамп в соцсети, но не получали никаких официальных сообщений от Белого дома об изменениях в составе Попечительского совета.

"Мы знаем, что некоторые члены нашего совета получили уведомление об увольнении от администрации. Наш устав не запрещает новой администрации заменять членов правления, но это будет первый случай, когда такие действия будут приняты в отношении правления Центра Кеннеди", - говорится в сообщении.

Один из членов назначенного Байденом Совета директоров сообщил CNN, что они еще не получали никаких сообщений от Центра Кеннеди касательно своего статуса.

Нынешним председателем совета директоров Центра является миллиардер и филантроп Дэвид Рубенштейн, он союзник бывшего президента Джо Байдена.

В CNN напомнили, что президенты США назначают членов правления Центра на ротационной основе. Нынешними членами, назначенными Трампом, являются Ли Гринвуд, Паоло Дзамполли и генеральный прокурор Памела Бонди.

На прошлой неделе президент Центра Кеннеди Дебора Раттер объявила о намерениях уйти в отставку в конце 2025 года. Правление начало поиски и наняло хедхантера. Ее преемника, вероятно, выберет действующий президент.

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди или просто Кеннеди-центр - культурное учреждение, расположенное на берегу реки Потомак в Вашингтоне. Центр был открыт 8 сентября 1971 года в память о президенте Джоне Кеннеди.

В Кеннеди-центре базируются и проводят свои мероприятия: Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств.