Трамп: планів на третій саміт з Кім Чен Ином немає

Про це Трамп заявив на прес-конференції після саміту в Ханої

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после саммита в Ханое заявил, что третьего саммита с Ким Чен Ыном, скорее всего, не будет. Об этом сообщается в прес-службе Белого дома.

На этом саммите Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. В связи с этим Трамп прокомментировал следующую встречу с Ким Чен Ыном.

"Нет, посмотрим. Если это произойдет, то это произойдет. Но на данный момент нет никаких планов для третьего саммита с Ким Чен Ыном", - сказал он.

Отметим, Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Как заявил Трамп на пресс-конференции, Ким Чен Ын настаивал на полной отмене санкций, однако "США не могли на это пойти". Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.

Ранее сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем. Лидеры обеих стран также отменили ранее запланированный совместный ланч.