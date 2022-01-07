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Трамп планує запустити свою соціальну мережу Truth: названо дату

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США, П'ятниця 07 січня 2022 13:55
Трамп планує запустити свою соціальну мережу Truth: названо дату Фото: екс-глава США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Колишній президент США Дональд Трамп хоче запустити власну соціальну мережу Truth. Вона може почати працювати вже 21 лютого 2022 року – у День президентів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Truth Social компанії Trump Media & Technology Group (TMTG) задумана як альтернатива Twitter. Додаток буде пропонувати функції для відстеження інших людей та актуальних тем, як і в Twitter.

Запуск програми соцмережі відбудеться через 13 місяців після того, як Facebook та Twitter заблокували акаунти Трампа за те, що він спонукав своїх прихильників брати участь у нападі 6 січня 2021 року на Капітолій США.

Очікується, що запуск стане першим із трьох етапів розвитку TMTG. Другим буде послуга підписки на відео під назвою TMTG+ з розважальними програмами, новинами та подкастами. Презентація для інвесторів у листопаді показала, що TMTG також хоче запустити мережу подкастів.

Нагадаємо, сервіс мікроблогів Twitter презентував нововведення, завдяки якому створюватимуться автоматичні субтитри до опублікованих відео. Функція буде доступна користувачам програм на iOS та Android, а також особам, які використовують веб-браузери.

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Дональд Трамп
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